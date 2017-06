Tra sogno e realtà. Vicentini al Museo Butti

pittori, quadri, dipinti, sculture

Non poteva esserci titolo più “azzeccato” per la mostra di Giorgio Vicentini al Museo Butti di Viggiù in corso fino al 9 luglio. Le opere dell’artista varesino sono infatti un vero link tra sogno e realtà, nella poetica delle loro cromie e per quell’ispirazione onirica che gli è propria.

Per il Museo ha realizzato alcune opere ad hoc, declinazioni cromatiche attraverso i suoi polifoil, cere e acrilici pregni di colore che mostrano immagini alla ricerca di una loro precisa identità. Sono figure in sospensione con una loro autonomia spaziale connotata da linee taglienti senza concedere nulla a spazi incontrollati, dove lo spazio non è relegato soltanto nelle misure del supporto pittorico, ma anela a uno spazio altro avvolgendo la realtà circostante.

«Stesure ammalianti dove le texture superficiali indagano la superficie attraverso spessori appena percettibili regalando al pubblico sensazioni pacate e riflessive. Il Sogno della Realtà: ecco il titolo scelto da Vicentini per invitare il fruitore a vedere e leggere le odierne rappresentazioni crude della realtà studiate dall’artista in vista di una dimensione nuova e propositiva».

Giorgio Vicentini ama il colore sopra ogni cosa ed è per questo motivo che egli si sente fortunato. E’ uomo attento e curioso, un osservatore acuto sempre pronto a catturare la realtà, umana o naturale che sia e riproporla attraverso un suo particolare linguaggio, poetico e affabulatorio, ironico, dissacrante, con appena un sentore di civetteria bohemienne: si potrebbe tranquillamente confonderlo con un cerebrale, se non fosse per una energia costante, un movimento continuo dello sguardo, una mimica vitalissima che ci fanno capire come, dietro il paravento della parola, la chiave di lettura di Vicentini uomo e subito dopo, conseguentemente, di Vicentini artista, sia il suo rapporto corporale, viscerale con il mondo.

GIORGIO VICENTINI. IL SOGNO DELLA REALTÀ

A cura di Ignazio Campagna

Testo in catalogo di Claudio Cerritelli

Fino al 9 luglio 2017

Orari: feriali 14.00-18.30, sabato 9.30-12.00 / 14.00-18.30, domenica 16.00-19.00, lunedì chiuso

Musei Civici Viggiutesi Enrico Butti

Viale Varese 4, 21059 Viggiù (VA)- tel. 0332 486510, fax 0332 488861,

www.museiciviciviggiutesi.com