Tra Ville e Giardini, «La corsa del cuore di Varese»

«Questa è la vera corsa del cuore di Varese». Queste parole dell’assessore Dino De Simone sono il vero significato della quinta edizione della gara podistica “Tra Ville e Giardini”, che si svolgerà venerdì 23 giugno. Cuore della città inteso come centro geografico di Varese, con partenza e arrivo dai Giardini Estensi. Ma cuore anche per l’aspetto benefico della manifestazione, con i proventi destinati all’associazione “Tincontro”, che si occupa di raccogliere fondi per il reparto di terapia intensiva neonatale del Ponte del Sorriso. Per l’occasione è stata disegnata una maglietta. Tutto il ricavato delle vendite è destinato all’associazione.

Tre le competizioni alle quali ci si potrà iscrivere. Si parte alle ore 19.30 con il minigiro per i bambini all’interno dei Giardini Estensi. Alle 20.00 partenza della gara competitiva di 10 km (10 € il costo per la partecipazione), mentre alle 20.15 il via alla non competitiva di 5 o 7 km. Sul percorso saranno presenti circa 75 volontari per aiutare i partecipanti. I percorsi sono stati modificati rispetto agli anni scorsi per evitare di dare fastidio al traffico. Verranno attraversati, oltre ai Giardini Estensi, Villa Panza, Ville Ponti e Villa Mylius.

Anche il Fai è tra i collaboratori della manifestazione, non solo durante lo svolgimento. I partecipanti infatti potranno ricevere uno sconto sull’ingresso a Villa Panza mostrando il pettorale della gara alla biglietteria.

