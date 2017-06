“Traccie prove scritte”: quando il refuso lo fa il Ministero

Foto varie

È comparso stamattina sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) e ha fatto accapponare la pelle ai puristi della lingua italiana e contemporaneamente scatenato l’ironia sui social.

“Traccie prove scritte”: è questo il tragico errore comparso sul sito del Miur in mattinata, alla vigilia degli esami di maturità.

Una “i” di troppo che in tantissimi, studenti in cerca di informazioni, genitori e addetti ai lavori, hanno subito notato e segnalato. L’errore è stato corretto dopo pochi minuti, con tanto di nota ufficiale di scuse firmata dal Ministero:

Abbiamo visto il refuso sul sito degli Esami di Stato e siamo subito intervenuti per farlo correggere. Si tratta di un errore di battitura, di un errore materiale che, naturalmente, non doveva esserci, tanto più su una pagina che riguarda gli Esami. Il fornitore tecnico che gestisce l’inserimento dei contenuti sul sito del Ministero ci ha fatto pervenire una lettera di scuse per l’episodio accaduto che arreca un danno d’immagine alla nostra istituzione.

Come ormai accade sempre in questi casi la foto col refuso in bella evidenza ha fatto il giro dei social, con commenti ironici e bacchettate simboliche a chi dovrebbe vigilare sulla correttezza ed invece è cascato su una delle regole base della lingua italiana: QUI la spiegazione dal sito dell’Accademia della Crusca, un utile ripasso per i maturandi, ma non solo.