Traghetto abbatte dei pali durante l’attracco

Sembra essere il vento la causa dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 3 giugno, all’imbarcadero di Laveno Mombello. Il traghetto San Cristoforo, effettuando la manovra di attracco infatti, si è appoggiato ad gruppo di pali che però è affondato.

L’incidente, avvenuto intorno alle 16, non ha provocato danni a persone o altro, nonostante il mezzo fosse pieno di persone in arrivo dal porto di Intra. C’è solo stato un attimo di grande spavento per chi si trovava sull’imbarcazione. Successivamente infatti, il mezzo ha proseguito con le operazioni di attracco e le persone sono scese a terra come di consueto.

