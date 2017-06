Tramezzani al Sion, il Lugano si affida a Tami

Foto varie di calcio

(Foto da www.fcsion.ch)

Il divorzio tra il Lugano Calcio e Paolo Tramezzani era già stato ufficializzato, ma ancora non si conosceva il futuro dell’allenatore italiano.

L’ex giocatore della Pro Patria, dopo aver compiuto l’impresa con i bianconeri, portandoli in Europa dopo 15 anni, ha siglato un accordo biennale con il Sion, squadra del Canton Vallese, nella Svizzera Francese.

Il Lugano ha invece scelto il successore affidandosi a Pierluigi Tami, nato a Clusone, in provincia di Bergamo, ma di nazionalità Svizzera. Tami ha allenato anche la Nazionale Rossocrociata Under 21 – con la quale ha vinto un argento europeo nel 2011 in Danimarca – e Olimpica.

Tami nelle ultime due stagioni è stato alla guida del Grasshoppers.