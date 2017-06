Tre appuntamenti con i “giganti”

Tempo libero generica

Torna la magia dei giganti e delle carezze “ad alta quota”. Tre appuntamenti da non perdere in compagnia di pupazzi giganti: un re, una regina e un “domatore di fuoco” un po’ giullare e un po’ cantastorie.

L’Associazione Culturale Progetto Zattera nuovamente protagonista delle iniziative estive del territorio, all’insegna della magia dello spettacolo. Il 28 giugno a Lugano ore 20.00 al Parco Ciani, il 29 giugno ore 20.00 in piazza San Giovanni a Busto Arsizio per l’apertura serale dei negozi del centro e il 30 giugno dalle ore 19,30 a Malnate in Villa Braghenti in occasione della settimana della cultura organizzata dal Comune.

Uno spettacolo che nasce dalla voglia di raccontare i segreti nascosti dietro una carezza. Un re e una regina giocano insieme a un simpatico personaggio, che mette in ordine il mondo. Un po’ clown e un po’ acrobata, il custode delle carezze cercherà, con il suo modo singolare, di mettere ogni cosa che trova nel posto giusto.

Un universo fatto d’intrecci senza parole, per ricordare comici del passato come Buster Keaton, Charlie Chaplin o Laurel & Hardy, dai quali nascono personaggi buffi, stralunati ed ingenui che, dalla magia delle sue risate, osservano tutto da una prospettiva obliqua, meravigliosa e piena di fantasia.

Carezze di Gigante, è una produzione della l’associazione Progetto Zattera, presentata negli ultimi anni in numerose manifestazioni per l’infanzia, festival, rassegne adattando ad ogni esigenza la macchina del divertimento dello spettacolo dal vivo.