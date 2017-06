Tre giorni di festa con Solidarietà Famigliare

bambini ballo festa generica

Da venerdì 16 giugno a domenica 18 giugno i giardini pubblici di Via Cantoni ospiteranno la Festa di Solidarietà Famigliare organizzata dall’associazione castellanzese con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro della Città di Castellanza.

L’Associazione Solidarietà Famigliare si è costituita nel 1981 per volontà di un gruppo di amici ed oggi rappresenta una delle realtà del volontariato sociale di Castellanza più attive e presenti sul territorio, grazie all’impegno di volontari e famigliari di persone disabili, diventando nel tempo un punto di riferimento cittadino per le persone disabili, grazie all’impegno sulla solidarietà, sulla condivisione e sull’aiuto gratuito alle famiglie interessate dai problemi dell’handicap.

Questo fine settimana vuole essere come di consueto un momento di festa, ma anche un’occasione per l’associazione di promuovere il suo impegno di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e per far conoscere in modo diverso le problematiche legate al tema del handicap in un contesto differente da quello istituzionale.

L’articolato programma di eventi della Festa di Solidarietà Famigliare si apre venerdì 16 giugno alle ore 19.00 con l’apertura dello stand enogastronomico e del “Photo Puzzle”, mentre alle ore 20.30 il divertimento proseguirà con l’esibizione Instant Karma – Live in the garden. Sabato 17 giugno la festa proseguirà nel tardo pomeriggio, alle ore 17.45, con il concerto Do di cuore un grande concerto bandistico in cui interverranno i corpi musicali di Castellanza, Cerro Maggiore, Vanzago e Villa Cortese.

Divertimento garantito anche per i bambini che potranno partecipare ad un momento di intrattenimento organizzato dal Tappeto magico con trucchi ed animazione. Alle ore 20.30 spettacolo di magia Ale Bellotto Magic Show a cura di Ale Bellotto, illusionista secondo classificato al campionato nazionale di magia.

Il momento clou della festa sarà domenica 18 giugno: si parte dalla messa alle ore 11.00 nella chiesa di San Giulio, seguita dal lancio dei palloncini e dall’aperitivo ai giardini. Dalle ore 17.00 torna il divertimento con Live painting e con la chiusura del Photo Puzzle, mentre alla sera sarà possibile assistere ad un’esibizione dell’associazione sportiva dilettantistica Jolly Dance ed ascoltare musica e ballare in compagnia del duo Marzio e Lara.

Non mancheranno la pesca di beneficenza e la bancarella con i lavori eseguiti dai ragazzi di Solidarietà Famigliare, il trenino e i gonfiabili in funzione per tutto il week end.