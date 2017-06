Tre giorni di Festa dello Sport

Foto varie

Un lungo fine settimana di sport e divertimento per tutti a Venegono Inferiore.

Dal 2 al 4 giugno al Centro Sportivo di via Damiano Chiesa, il Comune di Venegono Inferiore in collaborazione con l’Associazione Prosport Venegono organizza la Festa dello Sport: tornei di pallavolo, basket, tennis, prove libere di tchoukball, tiro con l’arco, skate, softball, atletica, judo

esibizioni di squad, pattini in linea.

La festa si apre venerdì mattina dalle 10.00 al Palazzetto dello Sport con il “Giro Sport” per tutti, dai 0 ai 99 anni, con una piccola “promozione” allo stand gastronomico per chi proverà tutti gli sport.

In serata partita di pallavolo con le vecchie glorie della pallavolo Arcobaleno e i genitori delle attuali glorie.

Sabato 3 giugno si prosegue con il torneo di minivolley, e alle 17 “Camminar di… vino”: camminata con degustazione di vino e appetizer, con intrattenimenti musicali e sportivi.

Alle 21 la Finale di Champions League su maxischermo.

Domenica 4 giugno dalle 10, in via Mauceri, esibizione e possibilità di provare alcuni sport paraolimpici. Dalle 11.30 testimonianza della Campionessa Olimpica di Judo e poi partite di beach volley, volley. tennis e minibasket.

Per tutta la durata della festa sarà attivo uno stand gastronomico.

QUI POTETE SCARICARE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO