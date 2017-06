Tre giorni di festa “Orange” ad Oggiona

Da venerdì 23 giugno a domenica 25 giugno il Rifugio Carabelli di Oggiona con Santo Stefano si animerà con la prima edizione dell’Orange fest per tre giorni ricchi di musica, street food, sport e deejay set.

Durante la tre giorni, a ingresso gratuito, dalle 18.00 alle 24.00 verranno allestiti degli stand di Food&Beverage.

Si partirà venerdì 23 giugno alle 20.00 con il Deejay Set di Dj Gab Corvino per poi assistere alle 21.00 al concerto della cover band TARGHE ALTERNE.

Composta da Valentina Puggioni (voce), Stefano Silvestri (batteria), Giorgio Macchi (tastiera e voce), Marco Fazzini (basso) e Stefano Dall’Osto (chitarra), le TARGHE ALTERNE hanno un vasto repertorio pop/rock che coinvolge e diverte il pubblico, sono ormai di casa in molti locali della provincia pavese e i loro concerti sono ormai diventati un appuntamento imperdibile . A seguire la festa continua con Dj GAB CORVINO

Sabato 24 giugno invece dopo il deejey set di BAIANO DJ che avrà inizio alle 20.00, si esibiranno sul palco del Rifugio Carabelli i NEMBO, la band formata da Nader Chnag (chitarra e voce), Edoardo Federici (chitarra), Andrea Glaesener (tastiere e synth) e Jacopo Tozzo (batteria) che miscela le atmosfere della musica pop con le venature più cupe del post rock e dell’elettronica.

A seguire, alle 21.30, live dei CONTINUAL DRIFT!

La rock band di Sesto Calende, attiva dal 2006, è riuscita nel giro di pochi anni ha definire un sound particolare le cui influenze vanno dal pop rock al post Grunge, dall’Alternative al Southern Rock, distinguendosi per una forte attitudine internazionale, contemporanea e con sfumature che spesso si ispirano al grande rock del passato. Con alle spalle due EP e un disco d’esordio fortunatissimi, “Realityi”, i CONTINUAL DRIFT sono stati opening act di rinomati artisti della scena alternativa nazionale ed internazionale tra cui i Punkreas, Pino Scotto, The Fire, Vallanzaska, Destine, Vanilla Sky e molti altri ancora.

Dopo il concerto si continuerà a ballare insieme a BAIANO DJ.

Per l’ultimo giorno dell’ORANGE FEST, domenica 25 giugno, si organizzerà anche un pranzo (a partire dalle 13.00) a cui si può accedere con prenotazione. Alle 17.00 si scenderà in campo per l’amichevole “Amici Del Beppe” che si realizzerà al Rifugio Carabelli. Subito dopo la partita il pubblico sarà coinvolto dal sound del Deejay Set insieme a Deejay Piri (inizio alle 19.00) e a seguire ci saranno i live de “Le Regine d’Oriente” (inizio live ore 20.00) e del duo novarese “Le Mondane”, duo acustico composto da polistrumentista Daniele Daddi Radaelli (Dirty Dixie Jazz Band) e dal cantante e chitarrista Luca Bo Borin. Un mix di musica in cui il pubblico verrà coinvolto in situazioni divertenti, a suon di musica e ballo.