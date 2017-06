Tre giorni di vera amatriciana e di vero cuore

Foto varie

L’amatriciana come mai l’avete mangiata in provincia di Varese, perché verrà cucinata da una famiglia di Amatrice diventata amica di tanti varesini che hanno dato una mano dato una mano dopo i fatti di un anno fa, di quando la terrà tremò e portò il terrore, la morte, la distruzione.

«Verrà infatti a trovarci a trovarci e a preparare la vera amatriciana la famiglia Moriconi di Cascello (RI) cui abbiamo donato la tettoia ad aprile e il ricavato delle manifestazioni verrà donato interamente a loro», racconta Luana, instancabile presidente dell’Inter club Val di matt, associazione motore dell’iniziativa.

«Si parte con venerdì 23 giugno quando dalle 19.30 si aprirà lo stand gastronomico, tutto menù amatriciano preparato con prodotti di un’azienda agricola di Campotosto, ad Azzio alla sede degli alpini parco proloco. Durante la serata saranno proiettate tutte le immagini che testimoniano realmente ciò che questa popolazione sta vivendo, ci saranno le testimonianze e il racconto di questa famiglia, che nonostante tutto non ha perso il sorriso e la voglia di lottare. Durante la serata non mancheranno le sorprese si concluderà il tutto con il lancio di lanterne luminose».

Il 24 giugno si ripete il tutto ma si cambia località. «Ci spostiamo a Cocquio, con gli amici e volontari di Cocquio Trevisago che hanno appoggiato sin da subito questa idea, anche in questo caso l intero ricavato sarà consegnato alla famiglia durante la serata».

Domenica 25 giugno a mezzogiorno si potrà gustare la vera amatriciana ma a Orino, la giornata sarà piena di attività per grandi e piccini «e anche qui durante la giornata Ida e la sua famiglia ci delizieranno con il loro piatto tipico», conclude Luana.

Tutte e tre le manifestazioni si svolgeranno anche in caso di maltempo, quella di Orino, in tal caso verrà svolta all interno della proloco Orino.