Tre ladri spaccano le auto e rubano monetine in centro

Tre arresti a Varese. Due ragazzi di 19 e 20 anni, praticamente arrivati in Italia da un mese e che non parlano italiano, e una donna di 30 anni, residente a Cinisello Balsamo ma spesso dimorante a Varese.

I tre, di nazionalità marocchina, hanno effettuato alcuni furti in strada nella notte e sono stati arrestati alle 5 di questa mattina in via Sabotino.

La polizia è stata allertata dai residenti che hanno sentito rumore di vetri rotti. Il trio è stato visto mentre armeggiava intorno a una Smart con il vetro rotto.

La polizia contesta tre episodi: tre auto rotte e con furto in via Sabotino e in via Parravicini. Dalle macchine hanno prelevato qualche monetina ma in una c’era una borsa che conteneva documenti.

Quando i poliziotti sono arrivati e hanno cercato di bloccare il trio vandalico sono stati accolti con urla, insulti, e rifiuto di farsi caricare in auto. Sono stati quindi accusati di furto aggravato e resistenza. Interrogati in carcere si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Nella notte tuttavia si sono verificati anche dei furti con vetri spaccati alle auto di via Oldofredi a Masnago. Gli autori sono gli stessi? Si indaga.