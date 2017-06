Tre striscioni contro la lista di Del Torchio

Tre striscioni contro la lista di Riccardo Del Torchio. Sono stati appesi alla recinzione del parco di Via Milano e in via Adamoli nella giornata di sabato, prima dell’apertura delle urne, e poi lunedì e uno questa mattina.

Galleria fotografica Besozzo, striscioni contro Del Torchio 3 di 3

Il primo con la scritta in rosso “Del Torchio la fiducia non si compra”, il secondo con la scritta “Anche stavolta avete stravinto grazie a un popolo finto”, “Mi chiamerai nazzista ma te ne accorgerai, oggi va tutto bene ma domani…”.

Un attacco verso Riccardo Del Torchio e la nuova maggioranza che sono stati confermati dai cittadini con il 70% dei voti, sconfiggendo le due liste avversarie, quella di Fabio Beverina e quella di Fausto Emilio Brunella. Una vittoria che qualcuno non ha accettato di buon grado.

Lo speciale elettorale – i risultati