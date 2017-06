Tre varesini persi in Valgrande e ritrovati

Si erano perse le tracce ed era stato diramato un sos per cercare e trovare tre escursionisti varesini in Val Grande.

La disavventura è finita nel migliore dei modi questa mattina, 19 giugno alle 10.30.

Come fa sapere il quotidiano on line Verbanonews.it

Gli uomini del Soccorso alpino e speleologico e i finanzieri del Sagf li stanno accompagnando a Ponte Casletto per il rientro. I tre escursionisti, impegnati nella traversata della Val Grande dalla Loana, erano attesi per la serata di ieri a Cicogna. Non vedendoli arrivare, questa mattina sono partiti i soccorsi affidati a Sasp, Sagf e Carabinieri Forestali.