Treni, problemi sulla Luino-Gallarate

trenord coradia stazione centrale milano viaggio pendolari

Problemi questa mattina presto, 5 giugno, per chi viaggia sulla direttrice Domodossola-Gallarate e Luino-Gallarate.

Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina “circolazione in tempo reale” del sito Trenord.

DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

Il treno 10404 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:49 – ARONA 07:55) è partito e viaggia con 15 minuti di ritardo a causa di un inconveniente tecnico in sede di deposito.

LUINO-GALLARATE-MALPENSA

Il treno 20300 (GALLARATE 06:08 – LUINO 07:02) viaggia con 15 minuti di ritardo perché, nella stazione di TERNATE VARANO BORGHI, è stato necessario effettuare un incrocio con un altro treno della direttrice.

AGGIORNAMENTO: il treno 20304 (MILANO PORTA GARIBALDI 08:06 – LAVENO MOMBELLO 09:22) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno corrispondente che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

I viaggiatori da MILANO PORTA GARIBALDI a GALLARATE possono prendere il treno 5306, in partenza alle ore 08:32 e in arrivo a GALLARATE alle ore 09:06.

Previsto un autobus sostitutivo nella tratta GALLARATE – LAVENO MOMBELLO, che effettuerà le stesse fermate del treno. Si invitano i clienti a verificare i luoghi di fermata per ogni stazione del percorso consultando la pagina www.trenord.it/it/circolazione-e-linee/bus-sostitutivi.aspx