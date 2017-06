Trenord presenta “Discovery Train” a Gardaland

immagini di treni di trenord

Cresce Discovery Train, l’offerta turistica di Trenord per l’estate 2017 con tanti itinerari per riscoprire in treno, in maniera comoda e sostenibile, i laghi, la montagna, le città d’arte, i musei e i parchi divertimento. E con offerte assolutamente vantaggiose. Gli itinerari per l’estate sono stati presentati oggi al Gardaland Sea Life Aquarium dall’amministratore delegato di Trenord, Cinzia Farisè, durante un evento con la stampa al quale ha preso parte anche il Chief Financial Officer di Gardaland Andrea Cianciulli.

La giornata è iniziata con una grande festa. A bordo del treno da Milano Centrale delle 8.25, direzione Peschiera del Garda, Trenord ha ospitato più di cento clienti possessori di abbonamenti annuali acquistati on line, premiando con una giornata a Gardaland la loro fedeltà e la loro voglia di essere innovativi. Prezzemolo, il draghetto verde mascotte di Gardaland, ha accompagnato gli ospiti sul treno, regalando momenti di divertimento ai grandi ma soprattutto ai piccini.

«Ogni giorno un quarto dei nostri clienti viaggia per turismo, svago, cultura. Negli ultimi due anni abbiamo registrato un crescente aumento di viaggiatori anche nei fine settimana: +13% – ha dichiarato l’Ad di Trenord Cinzia Farisè. Con le proposte Discovery Train, vogliamo continuare a promuovere il treno come soluzione smart e conveniente per il turismo sostenibile, con importanti ritorni anche per il territorio» ha concluso Farisè.

Clienti del tempo libero, in aumento e soddisfatti

Negli ultimi due anni i Clienti di Trenord che scelgono il treno come mezzo di trasporto nel tempo libero alla scoperta delle bellezze del territorio e di un turismo sostenibile, nell’ultimo anno hanno registrato un significativo aumento che nel fine settimana è del 13%, così composto: oltre 376mila i passeggeri del sabato e più di 267mila quelli della domenica.

Età media 41 anni, le mete preferite sono le città d’arte per il 43,9%, laghi 29,7% e montagna 10,9%; il 15,5% sceglie una delle opzioni per il relax e il divertimento.

I clienti promuovono il treno per il tempo libero: secondo l’ultima indagine di Customer Satisfaction, il 92% dei clienti è soddisfatto dell’accessibilità in termini di facilità di acquisto dei titoli di viaggio e di interscambio con altri mezzi di trasporto; l’84% è soddisfatto dell’attenzione al cliente; l’80% è soddisfatto delle informazioni

ricevute a bordo treno e in stazione.