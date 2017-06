Trentenne scaricato davanti al pronto soccorso, muore in pochi minuti

Misterioso episodio al pronto soccorso della Mater Domini Humanitas di Castellanza.

Alle primissime ore della mattina di oggi, mercoledì, un trentenne di Taiwan, è stato accompagnato e poi abbandonato al pronto soccorso: colpito da un arresto cardiocircolatorio, l’uomo è morto dopo pochi minuti.

Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri il 30enne è stato portato in loco da due o tre persone, sempre di etnia cinese, che si sono poi allontanati rapidamente a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata.

Ora gli inquirenti indagano per capire le cause del decesso (cioè cosa ha prodotto l’infarto, se una patologia o l’assunzione di qualche sostanza) e l’identificazione dei soggetti poi allontanatisi. La salma è stata trasportata presso l’obitorio di Busto per l’autopsia, prontamente disposta dall’autorità giudiziaria.