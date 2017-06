Trentotto squadre al via del G. P. dell’Arno

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Tutto pronto a Solbiate Arno dove sta per andare in scena la 21a edizione del Gran Premio dell’Arno, corsa ciclistica di caratura internazionale organizzata dalla SC Carnaghese che vedrà al via i corridori di categoria juniores.

La prova, che si disputerà un collaudato circuito, è prevista per domenica 11 giugno con partenza e arrivo proprio a Solbiate Arno ed è stata presentata in anteprima nella cornice di Villa Recalcati a Varese (foto C. Cecchin).

Trentotto le formazioni, italiane e straniere, che si presenteranno allo start di quella che ormai è considerata una classica della specialità, e che lo scorso anno ha anche assegnato la maglia tricolore come prova unica di Campionato Italiano. «Dopo l’edizione del ventennale siamo tornati al lavoro per avere in gara un lotto di corridori eccellenti – spiega il presidente della Carnaghese, Adriano Zanzi – Ci fa piacere la vicinanza delle istituzioni, visto che oltre a Comune, Regione e Provincia abbiamo ottenuto attenzione sia dalla Camera di Commercio, sia dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto».

Il tracciato prevede che i corridori percorrano dieci tornate di un circuito che si sviluppa tra Solbiate, Caronno Varesino, Carnago, località Monte e Oggiona prima di tornare al punto di partenza. In totale i corridori, che prenderanno il via alle 14, dovranno percorrere 124 chilometri.

Al via le Nazionali di Russia e Slovenia, i club stranieri Adria Mobil (Slovenia), Team Felbermayr Wels (Austria), V.C. Lugano (Svizzera). L’elenco delle formazioni italiane è aperto dalla Rappresentativa Umbria; le altre sono Romagnano Guerciotti, Stabbia Ciclismo, Fosco Bessi, Casano, Work Service Liotto, Giorgine, Libertas Scorzè, Villadose Angelo Gomme, Thermoking Cailotto Service 2000, Montecorona, Rinascita Ormelle, Cipollini Assali Stefen, Contri Autozai, Rostese Rodman, Zheroquadro Lan service-Smp, Novarese, Otelli, Ferali Monteclarense, Capriolo, Trevigliese, Team L V F, Team F.lli Giorgi, Scuola ciclismo Cene, Massì sup., Biassono, Canturino, Energy Team, Equipe Corbettese, Team Galbiati, Lorenzo Mola, Biringhello e Bustese Olonia Verbania.