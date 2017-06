Triestina in serie C con Sannino e Milanese

Nella riunione di lunedì 26 giugno la Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha rettificato parte del Comunicato Ufficiale del 26 maggio che impediva alle squadre dilettantistiche in possesso di un titolo sportivo conseguito negli ultimi tre anni di presentare la domanda di ripescaggio.

A gioire sono i tifosi della Triestina, ripescata a causa del fallimento di parecchi club di Serie C, che a solo un anno dalla rifondazione della squadra, possono già sognare la scalata alla serie B. Il club alabardato, fallito nel febbraio 2016, venne acquistato il 12 aprile dello stesso anno dall’imprenditore australiano di origini triestine Mario Vittorio Biasin, garantendone l’iscrizione al campionato di Serie D 2016/2017.

L’ottima stagione disputata ha visto la Triestina concludere al secondo posto del Girone C, alle spalle del Mestre, per poi vincere i playoff superando Abano prima e Virtus Verona in finale poi.

Il ripescaggio ha ulteriormente motivato il presidente che, in collaborazione con l’amministratore unico Mauro Milanese (ex giocatore e direttore sportivo del Varese), è già al lavoro per preparare al meglio la squadra.

Il primo tassello si chiama Giuseppe Sannino, che ha vinto il ballottaggio per la panchina con Massimo Pavanel, firmando un contratto biennale con il club friulano. L’ex allenatore del Varese ha già avuto modo di collaborare nel 2008 con Milanese (in veste di giocatore) proprio nel club biancorosso, fattore che di sicuro avrà facilitato la trattativa tra i due.

Nella conferenza stampa di presentazione di oggi (mercoledì 28 luglio) Sannino ha manifestato tutto il suo entusiasmo per l’inizio della nuova avventura in panchina con la speranza di ottenere grandi risultati, ribadendo che la Triestina non è un ripiego, ma una prima scelta.

La prossima stagione di Serie C si prepara dunque ad accogliere una parte di Varese, nella speranza che l’anno prossimo sia proprio il club biancorosso a parteciparvi.