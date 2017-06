Tutti al lago, tuffi e tintarella (anche per turisti)

Temperature alte e l’estate sulle rive del Lago Maggiore esplode. «Si sta bene, l’acqua è pulita e si sta al fresco». Vivere la bella stagione sul lago è un’abitudine per tutti coloro che vivono vicino all’acqua ma il “grande lago “attira da sempre anche tanti turisti.

«A luglio arrivano gli Olandesi e da giugno in poi ci sono i tedeschi. Quest’anno si è visto anche qualche americano e poi ci sono i francesi. Alcuni si fermano per le vacanze estive, altri fanno tappa qui per poi andare al mare» raccontano chi sulle spiagge ha delle piccole attività di ricezione turistica.

L’acqua è calda e pulita e c’è chi ne approfitta per fare un tuffo, sopratutto a Caldè di Castelveccana o a Sasso Galletto ma c’è chi preferisce Germignaga, dove il parco è adatto per le famiglie e la spiaggia è di sabbia. Per chi ama il fresco dei boschi invece, ci sono tante cascate dove passare giornate al fresco.

I posti dove fare un bagno rinfrescante sono davvero tanti, basta scegliere la propria spiaggia preferita, «nel fine settimana si rischia di non trovare posto. Arrivano anche i milanesi e c’è più gente».