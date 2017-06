Tutti i grazie di Busto per la festa patronale di San Giovanni

busto arsizio

Venerdì 23 giugno sarà celebrata la Giornata del Ringraziamento in occasione del patrono della Città, San Giovanni Battista, che ricorre sabato 24: la cerimonia dedicata ai cittadini che hanno meritato il grazie della Città si svolgerà nel quartiere di sant’Anna. Una scelta del sindaco Antonelli per coinvolgere nelle celebrazioni tutti i quartieri cittadini; l’anno scorso fu Sacconago ad ospitare la manifestazione.

Alle 20.30 è previsto l’omaggio al patrono del Corpo musicale Pro Busto diretto dal maestro Franco Conetta che proporrà un concerto davanti alla chiesa del quartiere in piazza sant’Anna. A presentare il concerto saranno i giovani Martina Luoni e Marco Pangallo.

La serata continuerà con la tradizionale cerimonia di consegna dei riconoscimenti nel vicino teatro Sant’Anna che inizierà con la consegna del riconoscimento Bustocco ad honorem, istituito dalla Famiglia Bustocca.

Bustocchi ad honorem

Quest’anno il titolo andrà a Benedetto Di Rienzo, già preside dell’ITE Tosi, in virtù delle attività svolte durante il suo incarico. A Giovanni Rimoldi, insegnante, attivi nel volontariato, ispiratore del centro Aiuto alla via scomparso prematuramente l’anno scorso, andrà il titolo di Bustocco ad honorem alla memoria.

Premio della Bontà

Il “Premio della Bontà” a cura della Filodrammatica “Paolo Ferrari” sarà consegnato a Mauro Belfortini, volontario dell’Associazione Volontari del Sollievo, che da anni dimostra una grande generosità nei confronti del prossimo.

Saranno poi consegnati gli attestati di ringraziamento ai dipendenti comunali andati in pensione con oltre 25 anni di servizio (Mario Carrubba, Patrizia Albo, Costanza Rossi, Loredana Vaccani, Laura Caldiroli, Domenico Massimo, Rosa Prandoni, Alessandro Canavesi, Piercarlo Carnaghi, Ivonne Speranzini, Carla Bianchi, Ivana Carugo, Vanda Lamperti, Francesco Rovidone, Piercarlo Carnaghi, Carla Bianchi, Vanda Lamperti, Ivonne Speranzini, Laura Caldiroli e Leonardo Besnati (alla memoria). Novità di quest’anno, il riconoscimento per i dipendenti comunali che hanno conseguito la laurea nell’anno accademico 2016/2017. Sono Cristina Baù e Elena Minardi.

I ringraziamenti

Sarà poi la volta della consegna dei ringraziamenti ai concittadini che hanno ricevuto l’onorificenza dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”, Ornella Candiani e Guido Cozzi, in occasione della Festa della Repubblica 2017

Un grazie anche ai “Maestri del Lavoro” Lucio Valerio Cioffi, Antonio Saporiti ed Ercole Carlo Grassi, insigniti della stella al merito del lavoro 2017.

Lungo l’elenco dei ringraziamenti alle forze dell’ordine per azioni di particolare rilevanza sociale: per i Carabinieri il vicebrigadiere Enrico Roma, l’appuntato scelto Massimo Lupo, l’appuntato Antonio Sportelli, il maresciallo capo Massimiliano Dominici; per

la Polizia di Stato i Sovrintendenti Capo del Commissariato Enzo Di Vito e Paolo Compiani e il Vice Sovrintendente Marco Oldani, l’Assistente Capo Francesca Acampa, il Vice Sovrintendente Silvio Santeramo. Premiati anche due sottoufficiali della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale Alberto Negrini e Sara Piombino che lo scorso 20 gennaio hanno impedito il verificarsi di un omicidio.

L’Amministrazione ha deciso di introdurre quest’anno un riconoscimento dedicato a tutti coloro che operano per la propria città e per il proprio quartiere, senza chiedere nulla, se non il bene comune e soprattutto senza apparire. Si tratta di Ambrogio Bienati e Ivan Forestieri per Sant’Anna, Franco Cascio per il quartiere santi Apostoli, la Famiglia Sinaghina e l’Associazione Sacconago Commercianti, Artigiani & Co.

Sarà poi il momento della consegna degli attestati di ringraziamento particolare a persone e a enti di cui Busto Arsizio va orgogliosa: Gianluigi Marcora, per l’attività giornalistica e letteraria; Luigi Celora per la grande passione per il ciclismo e lo sport, Carmine Castellano, organizzatore eccellente del Giro d’Italia.

Un “grazie” particolare all’ A.U.Ba.M onlus presieduta da Antonio Tosi per lo spirito di solidarietà con cui da anni accoglie bambini provenienti dalle zone contaminate di Chernobyl per un periodo di soggiorno terapeutico/sanitario e a Franco Bertolli per l’approfondita mostra documentaria realizzata nell’ambito del cinquecentesimo anniversario del Santuario di Santa Maria e per l’attività culturale e di ricerca che la biblioteca svolge anche coinvolgendo attivamente scuole e studenti.

Seguirà un riconoscimento a Gigi Farioli per l’incarico di sindaco ricoperto per 10 anni consecutivi: a premiarlo sarà il primo sindaco emerito, Gian Pietro Rossi.

Il premio Enrico Dell’Acqua

Il premio Enrico dell’Acqua – difendere e garantire il futuro sarà assegnato agli studenti del Liceo Artistico Candiani e del Liceo Musicale Coreutico Bausch che in occasione del cinquecentesimo anniversario del Santuario di Santa Maria hanno dato prova della capacità di mettersi a disposizione della Città con talento, idee, competenza e creatività,

Il premio Olga Fiorini

Il premio Olga Fiorini sarà invece assegnato ad Antonella Rabolini, appassionata ed apprezzata insegnante e fondatrice del laboratorio di storia intitolato a Riccardo Techel, ispiratrice del progetto della Casa del Novecento, prima presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Civica Benemerenza

Per quanto riguarda infine la Civica Benemerenza, è stata attribuita dalla giunta comunale, su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, sentiti i componenti dell’ufficio di presidenza, alla signora Olga Fiorini, il cui nome è già inciso sulla lastra marmorea nell’atrio delle vedute del palazzo comunale. Di Olga Fiorini sono stati riconosciuti lo spirito pionieristico, la preparazione professionale, l’intelligenza, l’intuizione e l’entusiasmo con cui ha fondato, fatto crescere e consolidare un’istituzione scolastica, gli istituti Olga Fiorini – presente già dai primi anni Cinquanta e un fiore all’occhiello per la Città di Busto Arsizio.

Sabato 24 giugno, oltre alla messa solenne del santo patrono che sarà celebrata alle ore 11.00 in Basilica, nelle vie del centro sarà allestito il mercatino di San Giovanni e nel pomeriggio al Parco Altomilanese si svolgerà la prima edizione del trofeo PAM di mountain bike. Due gli eventi in programma, la biciclettata aperta a tutti a partire dalle 16 e la competizione per i tesserati con partenza alle 18.

Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 è prevista l’apertura al pubblico della Quadreria dell’Ospedale (piazzale Solaro, padiglione centrale primo piano). Un’occasione per ripercorrere la storia dell’Ospedale che affonda le sue radici nella generosità di tanti filantropi che dal ‘700, con i loro lasciti, hanno contribuito alla nascita e alla crescita dell’Ospedale. Tutte le opere sono corredate dalle biografie, curate dal professor Giuseppe Pacciarotti, che ricordano anche la storia della Città.

Alle 21 in piazza don Paolo Cairoli, si terrà un concerto della fanfare dei Bersaglieri “Tremonti – Crosta” di Lonate Pozzolo con testimonianze tratte dal diario di guerra di don Paolo Cairoli, in occasione del settantesimo anniversario della scomparsa del sacerdote. L’evento è organizzato dalla parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo che ha anche allestito una mostra fotografica della cripta della chiesa, “1914/1918: i luoghi della guerra visti con gli occhi della pace. Sulle orme di don Paolo Cairoli a 70 anni dalla morte” (fino al 2 luglio – apertura feriale dalle 17.30 alle 19, festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30).