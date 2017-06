Tutti i nomi del RugbySound all’isola del Castello

Foto varie

E’ stato presentato questa mattina nella sala degli stemmi di Palazzo Malinverni l’edizione 2017 del RugbySound (30 giugno – 9 luglio), il festival musicale più importante di tutta l’area a nord di Milano. Come ogni anno grandi nomi e per la prima volta dopo 18 anni la kermesse, che da sempre si svolge al campo da rugby della squadra di Parabiago, approda a Legnano nella grande isola artificiale del castello di Legnano.

I nomi sono di grande respiro nazionale e internazionale e abbracciano tutti i generi musicali dal rock al reggae, dal metal al rap, dalla dance al folk irlandese. Di seguito vi presentiamo il programma delle 10 serate che saranno arricchite da sport e cultura durante il giorno. La grande area del festival, infatti, sarà aperta anche di giorno con eventi culturali e sportivi per grandi e piccoli, laboratori e molto altro. Ci sarà anche un secondo palco che animerà i pree after-show con dj, band, feste a tema e molto altro.

Il sito per tutte le altre info è www.rugbysound.it

30 giugno – Elio e le storie tese

Il 2016 è stato davvero un anno coi fiocchi per il gruppo: dopo aver partecipato a Sanremo con la pirotecnica “Vincere l’odio”, hanno pubblicato l’album “Figgatta de blanc”, in primavera sono tornati ad esibirsi nei palasport e per tutta l’estate sono stati in tour.

Ma il 2017 lo sarà ancora di più.. Sarà infatti l’anno del primo tour europeo della band che li vedrà esibirsi nel mese di marzo in ben 12 città europee.

1 luglio – Planet Funk

Da oltre dieci anni una delle più importanti band del panorama elettro-dance italiano ed internazionale, i Planet Funk hanno esordito nel 2000 con la hit “Chase the Sun” che ha raggiunto le vette delle classifiche di tutto il mondo. Tanti i brani di successo come “Paraffin” (con Dan Black), “These boots are made for walking” (cover dello storico brano cantato da Nancy Sinatra), “Stop me” (Colonna sonora dello spot televisivo della Coca Cola nel 2005,) “Static” (divenuta soundtrack del videogioco Fifa 08), “Another Sunrise” (Alex Uhlmann, disco d’oro,2011 ), “Ora il mondo è perfetto” (con Giuliano Sangiorgi, 2012). In questi ultimi due anni i Planet Funk sono tornati a produrre come un grande collettivo, formula che ha da sempre contraddistinto il loro progetto artistico che segna adesso il ritorno, alla voce, di Dan Black e Sally Doherty e conferma la presenza di Alex Uhlmann.

2 luglio – Serata irlandese

PADDYS – Il party che vi porta l’Irlanda in casa. Dalle 19.00

On stage:

The Rumjacks (Australia) + The CLAN – Folk n’ Roll

Prima dei concerti Stage di danza & show con Gens d’Ys – Accademia Danze Irlandesi

3 luglio – I Legnanesi

Spettacolo della storica formazione comica Made in Legnano formata da Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Luigi Campisi. Porteranno sul palco lo spettacolo “Viaggiando con noi”

4 luglio – Boomdabash

I Boomdabash si differenziano dagli altri gruppi reggae grazie all’incorporamento nel proprio genere di elementi soul, drum and bass e hip hop, il tutto orchestrato da sintetizzatori, suoni elettronici, chitarre in levare e ritmi one drop, elementi che hanno reso il gruppo uno tra i più interessanti e innovativi del panorama italiano e uno dei migliori gruppi emersi nella scena reggae italiana negli ultimi anni.

5 luglio – Tre Allegri Ragazzi Morti + Od Fulmine + Lo straniero

Tre allegri ragazzi morti tornano in concerto sui palchi d’Italia (e d’Europa) e lo fanno in compagnia di alcuni artisti de La Tempesta e di una canzone nuova di zecca intitolata La grana. Tre allegri ragazzi morti nascono nel 1994 a Pordenone e sono Davide Toffolo, Luca Masseroni ed Enrico Molteni. Nel 2000 fondano La Tempesta per promuovere la nuova musica italiana, un’etichetta discografica indipendente che assomiglia molto ad un collettivo di artisti. È proprio con La Tempesta che Tre allegri ragazzi morti vogliono girare l’Italia in quest’estate 2017, una specie di mini-festival itinerante pieno di musica. Sul palco di Legnano suoneranno con loro OD FULMINE e LO STRANIERO.

6 luglio – The Darkness

I The Darkness, nei primi anni 2000 sono stati in grado riportare alla moda tutine attillate e folte chiome in pieno stile anni ’70; il loro hard rock ispirato a mostri sacri come Ac/Dc, Led Zeppelin, T-Rex, The Queen e Van Halen ha bucato gli schermi delle emittenti musicali internazionali e surriscaldato le radio di milioni di ascoltatori. Ad ogni rock party che si rispetti non possono mancare gli acuti in falsetto del cantante Justin Hawkins, accompagnati dalle schitarrate e dagli assoli del fratello Dan su hit intramontabili come “Love is Only a Feeling” o “One Way Ticket To Hell…And Back”. Un successo planetario formidabile, totalmente inaspettato e in alcun modo avidamente cercato, come invece spesso succede con molte stelle comete del music business. Justin, Dan, Frankie e Rufus sono riusciti a portare avanti il proprio progetto musicale affrontando alti e bassi dovuti agli eccessi tipici del rock’n’roll e hanno proseguito egregiamente la propria carriera portandosi a casa svariati riconoscimenti.

7 luglio – J Ax e Fedez

Con questo tour per la prima volta, J-Ax e Fedez saliranno sul palco insieme per presentare live il loro ultimo progetto discografico, “Comunisti col Rolex”, oltre ai loro più grandi successi. L’album, pubblicato da Sony Music, ha conquistato il disco di platino e il primato di album più ascoltato su Spotify in Italia nel giorno di uscita, il 20 gennaio 2017. E’ stato, inoltre, in vetta alla classifica FIMI/Gfk per tre settimane.

8 luglio – Litfiba

L’album “Eutòpia” (prodotto da TEG/Renzulli e distribuito da Sony Music Italy) è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Il disco, che ha esordito al terzo posto della classifica degli album più venduti in Italia e al primo posto della classifica dei vinili, è composto da dieci graffianti tracce in puro stile Litfiba, dove Piero Pelù e Ghigo Renzulli trattano diversi temi: dall’inquinamento all’estremismo religioso, passando per le vittime della ‘Ndrangheta ai nuovi media. Il disco è disponibile anche nella versione doppio vinile, dove sono presenti due bonus track strumentali: “Tu non c’eri”, scritta da Piero Pelù, e “La danza di Minerva”, scritta da Ghigo Renzulli.

9 luglio – Holi on tour

Arriva al Castello di Legnano il primo party colorato. I sacchettini di polvere colorata si potranno acquistare all’interno del festival. Vi ricordiamo che per ragioni di sicurezza sarà vietato inserire all’interno dell’area qualsiasi tipo di colore proprio. Sarà presente anche lo stand con il merchandising ufficiale.