Tutti i premiati del Concorso Musica città di Tradate

Venerdì 23 Giugno presso l’Oratorio S.Luigi di Tradate si è tenuto il concerto del Coro e Orchestra Ars Cantus organizzato dalla Parrocchia e dalla Pro Loco in occasione delle premiazioni finali del Concorso di Musica Città di Tradate. Una occasione straordinaria per i giovani dell’Oratorio Estivo che hanno potuto ascoltare musica sinfonico-corale di grandi autori come Verdi, Ravel e Musorgsky.

Tra il numeroso pubblico presente c’erano un centinaio di persone convocate per le premiazioni del Concorso che si è svolto nel mese di maggio. Il Prof. Arnaldo Bianchi ed il Geom. Giancarlo Millefanti, hanno consegnato i Diplomi e le targhe premio delle Graduatorie Scuole. Le scuole tradatesi si sono messe in luce per l’ottimo livello infatti al primo posto figurano il Liceo Musicale Bellini (Sez.4) e l’IC Galilei (Sez.2); nella Sez.1, quella delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, l’IC Galilei è secondo alle spalle dell’IC Gatti di Curno (BG). Al primo posto nella Sez.3 ancora i bergamaschi del Liceo Mus.Secco-Suardo.

Sono poi stati assegnati i premi speciali in ricordo dei Docenti Proff.ri Mirella Codevilla Passoni e Aldo Garavini, fondatori della sezione musicale del Galilei, poi fondatori del Liceo Musicale Bellini e dell’Accademia Clara Schumann di Olgiate Olona. A trentacinque anni di distanza i ragazzi che allora erano i loro allievi, sono docenti in quelle scuole, sono tra i fondatori e strumentisti dell’Ars Cantus, organizzano e fanno parte della giuria del concorso di Tradate… e come gli è stato insegnato continuano a seminare ed a coltivare la passione per la musica.

Tra i premi conferiti anche le borse di studio alle scuole capofila nell’organizzazione del Concorso: all’IC Galilei di Tradate quella del Lions Club Tradate Seprio consegnata dalla Presidente Dott.ssa Graziella Magnoni alla Dirigente Scol. Dott.ssa Patrizia Neri; all’IC Vidoletti di Varese quella del Rotary Club Tradate consegnata dal Prof.Achille Ghidoni al M°Edoardo Del Vecchio.

Tre premi anche per ricordare il Flautista Sergio Zampetti che aveva iniziato lo studio del Flauto col prof.Bianchi.

Prossimo appuntamento a Tradate con l’Ars Cantus la sera del 9 settembre al Rione Lodula.

Elenco premiati

GRADUATORIA SCUOLE

Sez.1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale

1° IC Gatti – Curno BG

2° IC Galilei – Tradate VA

3° IC Fontana – Magenta MI

Sez.2 Scuola dell’Obbligo

1° IC Galilei – Tradate VA

2° IC E.F.di Savoia – Casorate Primo PV

3° IC De Amicis – Busto Arsizio VA

Sez.3 Licei Musicali Statali

1° Liceo Secco-Suardo – Bergamo

2° Liceo Baush-Candiani – Busto Arsizio VA

3° Liceo Manzoni – Varese

Sez.4 Scuole di Musica, Istituti Musicali Pareggiati, Conservatori

1° Liceo Mus.Bellini – Tradate

2° Albero Musicale – Saronno VA

3° Accademia Pianistica Giovani Talenti – Alzate Brianza CO

PREMI SPECIALI

BORSA DI STUDIO DEL LIONS CLUB TRADATE SEPRIO ALL’IC GALILEI DI TRADATE

BORSA DI STUDIO DEL ROTARY CLUB TRADATE ALL’IC VARESE 3 VIDOLETTI DI VARESE

TARGA IN RICORDO PROF.SSA MIRELLA CODEVILLA PASSONI, DOCENTE DI PIANOFORTE FONDATRICE CORSO MUSICALe ALLA GALILEI

Gioia Angelo e Nicoletti Gianluca (97/100 PF 4 Mani) IC Galilei Tradate (Prof.P.Pianigiani)

Zanoletti Sophia (1°Assol PF e Clavic) Liceo Bellini di Tradate

TARGA IN RICORDO PROF.ALDO GARAVINI DOCENTE DI FLAUTO E PIANOFORTE FONDATORE CORSO MUSICALIEALLA GALILEI

Perello Gaya (FL 98/100) IC Galilei Tradate (Prof.ssa N.Curreli)

Raddrizzani Marta (FL 98/100) IC Galilei Tradate (Prof.M.Zaffarana)

Begni Pietro (PF Clavic 4 mani 3 1°Assol.) Liceo Mus.Bellini Tradate

Angotti Flavia (97/100 FL) Accademia Clara Schumann di Olgiate Olona (Prof.L.Massironi)

Lazioli Sveva – Majorano Giulia (98/100 OB CH) Accademia Clara Schumann di Olgiate Olona

Cani Jacopo (1°Assol. FL) Scuola di Musica Albero Musicale di Saronno (Prof.Luca Crespi)

Pop Edward Lazar (1°Assol. PF) Scuola di Musica Albero Musicale di Saronno

TARGA IN RICORDO DEL FLAUTISTA SARONNESE SERGIO ZAMPETTI

Forte Oscar (FL 1°Assol) IC Leonardo da Vinci Saronno

Colombo Lara (FL 98/100) IC Galilei Tradate (Prof.ssa N.Curreli)

Perin Simone (FL) IC Varese 3 Vidoletti (Prof.A.Bianchi)