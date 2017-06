Tutti pazzi per il Grand Hotel

Vernissage della mostra sul Liberty al Grand Hotel Campo dei Fiori

Il grande successo per la mostra allestita nel cuore del 'gigante Liberty addormentato', visitabile fino al 30 luglio durante le urban explorations condotte dagli oltre settanta volontari FAI giovani provenienti da tutta la Lombardia permette visite a ingresso libero con obbligo di prenotazione attraverso il sito di riferimento www.mostrasommaruga.it – organizzazione Italia Liberty. Sopra ogni più felice previsione il record di 240 prenotati in 5 minuti per il weekend in cui apre il Grand Hotel Campo dei Fiori.

Di recente è stato pubblicato il catalogo/monografia ”Giuseppe Sommaruga (1867-1917). Un protagonista del Liberty” curato da Andrea Speziali (grande esperto d’arte Liberty sul Paese) per i Tipi di CartaCanta in Forlì. Una ricca pubblicazione di 384 pagine a colori con foto, testi e scoperte inedite che permettono al visitatore di avere un valore aggiunto e una maggiore conoscenza sulla figura di Sommaruga assieme la visita della mostra allestita nelle tre location del Grand Hotel Campo dei Fiori, dell’ Archivio di Stato di Varese e del Palazzo Lombardia a Milano. L’opera presenta al suo interno saggi firmati da Paolo Portoghesi, Enrica Zaru, Ettore Sessa, Maurizio Lorber, Federica Mentasti e lo stesso curatore dell’iniziativa che da Riccione in sei mesi è riuscito dopo 50anni a far riaprire il Grand Hotel al pubblico.

UN ALTRO SISTEMA PER ACCEDERE – La prova d'acquisto del catalogo (valido per due persone) da accesso alla mostra al Grand Hotel Campo dei Fiori per una visita riservata contattando telefonicamente: 334 7746143

LE LOCATION

Il Grand Hotel Campo dei Fiori: chiuso da cinque decenni, è un capolavoro ingiustamente dimenticato del Liberty italiano a firma di Sommaruga.

L’Archivio di Stato di Varese contiene documenti originali di Giuseppe Sommaruga e di Hector Guimard, coevo di Sommaruga (anche lui nato nel 1867) artefice del Modernismo internazionale, stile architettonico parallelo al Liberty italiano.

Il Palazzo Lombardia a Milano, sede della Regione, nelle sue forme seppur moderne, richiama gli stilemi tipici del Liberty italiano con forme concave e convesse. Il 22 giugno alle 15:00 inaugurerà la medesima mostra con un percorso espositivo cronologico che presenta anche autentici progetti di Sommaruga. A seguire passeggiata Liberty nei palazzi storici di Milano, da Palazzo Castiglioni ad altri edifici visitabili internamente assieme il curatore Speziali e i ciceroni esperti Luigi Matteoni e Vittorio Castracane che ne racconteranno l’origine. La partecipazione è gratuita grazie al sostegno di Polini gropu che offrirà ai presenti l’elisir di bontà Limoncello Liberty.

I FOTOGRAFI

Alle mostre è possibile ammirare dal vivo documenti d’archivio e centinaia di immagini scattate da prestigiosi fotografi, tra i quali:

Sergio Ramari (vincitore della terza edizione del premio fotografico internazionale Italian Liberty e fotografo Urbex); Davide Niglia (fotografo internazionale di paesaggi, collabora con diversi artisti della scena musicale, ha esposto al MIA – Milan Image Art Fair) e l’architetto allestitore delle mostre Alessandro Angelo Carlo Raineri (vincitore della seconda edizione del premio fotografico internazionale Italian Liberty).

VISITE AL GRAND HOTEL

I Prossimi appuntamenti in programma sono:

17-18 giugno (sold out)

24-25 giugno (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 19 giugno)

1-2 luglio (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 26 giugno)

8-9 luglio (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 3 luglio)

15-16 luglio (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 10 luglio)

22-23 luglio (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 17 luglio)

29-30 luglio (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 24 luglio)

Per richieste urgenti: 32004445798