Tutto pronto per il 15° motoincontro 100Hp

Il Club 100hp è pronto ad accendere i riflettori sulla 15a edizione del Motoincontro 100hp “Raduno del Mottarone”, la festa per motociclisti e appassionati organizzata dal Club varesino sulla vetta del Mottarone, il monte che domina i laghi Maggiore e Orta: una location perfetta che, oltre ad essere una meta classica per i motociclisti della zona grazie alle sue belle curve, offre una spettacolare vista su cinque laghi e sull’arco alpino, regalando un invidiabile panorama a 360 gradi.

Sabato 8 e domenica 9 luglio le date in cui l’intera vetta si animerà con una colorata e festosa presenza di moto, appassionati e visitatori che, come ogni anno, giungeranno da tutto il nord Italia e dall’estero per trascorrere un weekend all’insegna della passione per le due ruote.

La manifestazione avrà inizio alle ore 14.00 di sabato 8 luglio con diversi intrattenimenti per il pubblico, giochi, esposizioni, un motogiro sulle belle strade del lago d’Orta e, per concludere la prima giornata, un suggestivo aperitivo al tramonto seguito da una pizzata tra appassionati.

Il programma per la seconda giornata, domenica 9 luglio, prevede altrettante attività pensate per l’eterogeneo pubblico presente: giochi, gare di abilità, la ormai immancabile elezione di “Miss 100hp” e lo storico contest per moto Special coloreranno la vetta di passione e divertimento. Le attività che si concluderanno alle 18.00 con le premiazioni e con il tradizionale saluto agli “angeli del 100hp”, gli amici motociclisti che ci hanno lasciato ed ai quali questo evento è da sempre dedicato.

L’ingresso alla manifestazione è, come sempre, completamente gratuito. Con l’iscrizione, facoltativa, ogni appassionato riceverà la t-shirt commemorativa dell’evento, un buono pasto utilizzabile in tutte le attività presenti in vetta ed altro materiale offerto dai partner del Club 100hp.

Per chi desidera pernottare al Mottarone, in vetta vi sono diverse strutture alberghiere, mentre per gli spiriti più liberi è possibile campeggiare gratuitamente all’interno dell’area raduno (no camper e no area attrezzata).

Tutti i dettagli e informazioni utili su:

Internet: sito dedicato www.motoincontro100hp.info e sito del club www.100hp.com Telefono: 346/3488599 (Alex) Social: facebook/club100hp; facebook/motoincontro100hp; Twitter @motoclub100hp

PROGRAMMA: