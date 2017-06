Tutto pronto per la prima edizione della Strabellora

podismo corsa atletica apertura

Vivere la città, costruire relazioni sociali e creare una rete con altre realtà del terzo settore. Tre obiettivi e una camminata non competitiva e aperta tutti: la StraBellora.

È fissata per sabato 17 giugno alle ore 10, davanti alla sede della Fondazione Bellora in piazza Giovine Italia, la partenza della prima edizione della StraBellora, iniziativa patrocinata dal Comune di Gallarate assessorato allo Sport e dall’Asst Valle Olona. Una camminata che si snoderà per le strade cittadine, passando anche dal centro storico, per poi concludersi in via Agnelli, dove all’arrivo i partecipanti potranno vivere un piccolo momento di festa insieme a tutte le associazioni del terzo settore invitate all’evento e che per l’occasione allestiranno stand per far conoscere le proprie realtà e attività. Ai nastri di partenza ci saranno, oltre ai dipendenti della Fondazione, i famigliari e gli ospiti delle due RSA, anche quelli in sedia a rotelle o con qualche difficoltà motoria, poiché i due tracciati, quello breve e quello più lungo, sono stati studiati appositamente per essere percorsi da tutti senza difficoltà, pericoli e intralci.

«Dopo l’importante intervento di riqualificazione della nostra sede di via Agnelli abbiamo voluto organizzare un evento che ci permettesse di incontrare i cittadini gallaratesi e vivere insieme qualche ora di festa – ha spiegato il Presidente di Fondazione Bellora Enrico Colombo – Uno dei nostri obiettivi è “aprire” le porte delle nostre RSA alla città, permettere ai nostri ospiti di vivere Gallarate e incontrare la gente. Non solo. Alla StraBellora, oltre a molte associazioni del terzo settore, abbiamo invitato anche le altre residenze sanitarie assistenziali del territorio, perché crediamo che costruire reti sia fondamentale».

Un’iniziativa quindi che punta molto sulla costruzione e sul consolidamento dei rapporti sociali, senza dimenticare l’importante aspetto del benessere psicofisico degli ospiti, ma anche dei loro familiari: «Il movimento fa bene a tutti, soprattutto ai nostri anziani – ha spiegato Antonino Trinceri, uno dei fisioterapisti di Bellora, che ha lavorato anche all’organizzazione dell’iniziativa – fare attività fisica dà benefici alla parte muscoloscheletrica, all’apparato cardiorespiratorio, alla parte neurologica e all’umore». La prima edizione della StraBellora, infatti, può essere considerata l’evento di apertura delle “Olimpiadi del Bellora”, che per una settimana coinvolgeranno sia gli ospiti che i loro famigliari in attività ludico motorie all’interno delle due RSA gallaratesi. «Predisporremo percorsi a ostacoli studiati ad hoc, gimcane e giochi di abilità adatti ai nostri assistiti – conclude Trinceri – l’obiettivo è coinvolgere tutti e fare attività fisica divertendosi e stando insieme. E poi, trattandosi di Olimpiadi, premieremo tutti».

Alla camminata parteciperanno anche l’Avis, l’Avulss, l’associazione Alzheimer gruppo operativo di Gallarate e l’associazione Parkinson Insubria. All’arrivo poi ogni realtà associativa sarà presente con un gazebo informativo.