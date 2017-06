confartigianato imprese varese generiche

«È meglio competere in un mercato che cresce del 15% (quello digitale italiano) o in un mercato che spesso è in contrazione se non in crescita limitata (quello fisico)?». La domanda posta da Angelo Meregalli, general manager di PayPal Italia, nella prefazione al libro “Marketing digitale per l’e-commerce” (Franco Angeli) di Andrea Boscaro e Riccardo Porta, è tutt’altro che retorica perché il punto cruciale di ogni analisi sull’economia digitale e il suo sviluppo passa dalla risposta che diamo a quella domanda.

LE PMI NON VENDONO ONLINE

Uno dei primi dati che Boscaro e Porta mettono in evidenza nel loro libro è relativo alle vendite online delle pmi: solo il 4% vende tramite la rete. Un dato che spiega molto bene il predominio delle dotcom, cioè quelle aziende che hanno utilizzato internet come fattore competitivo e che oggi rappresentano il 54% del mercato. Uno strapotere (pensiamo ad Amazon, per esempio) che può essere contrastato solo con un uso intelligente e strategico degli investimenti sul web. Non si tratta più, dunque, di aver un bel sito, recensito e performante (certo, sarebbe già un buon inizio), ma piuttosto «di investire su questo canale attraverso le forme di promozione oggi disponibili sul web e sempre più efficienti, grazie alla formula del marketplace».

L’OMNICANALITA’ E L’ASCESA DEL MOBILE

Secondo gli autori, è l’omnicanalità la vera sfida del commercio elettronico italiano. Integrare punti vendita fisici con i canali digitali perché il percorso di acquisto dei consumatori è profondamente cambiato. Pensiamo, per esempio, all’aumento esponenziale degli acquisti tramite devices smartphone, cresciute del 66%. «L’abilità dell’imprenditore – scrivono Boscaro e Porta – sarà la gestione delle risorse attraverso la lettura dei dati in tempo reale, investendo in una distribuzione integrata e utilizzando una tecnologia a supporto».

DOMANDE IN DIRETTA AD ANDREA BOSCARO

Venerdì 9 giugno al Faberlab di Tradate Andrea Boscaro presenterà il libro “Marketing digitale per l’ecomemrce”, per l’occasione sarà intervistato dal giornalista David Mammano.

CHI È ANDREA BOSCARO

Oltre ad essere un apprezzato autore di saggi sul tema della comunicazione digitale, Boscaro ha una grande esperienza sul campo maturata fin dagli albori dell’avvento delle nuove piattaforme digitali. Dal 2000 infatti si occupa di marketing digitale e, dopo aver lanciato in Italia un importante comparatore di prezzo, ha fondato con Ugo Benini e Nicola Mauri The Vortex la prima società di formazione totalmente dedicata al business e al marketing digitale che mette in rete professionisti in grado di diffondere la cultura dei nuovi media sul territorio.

CHI È DAVID MAMMANO