Arrivano i tabelloni per le affissioni. “Finalmente basta manifesti sugli alberi”

Arrivano i tabelloni per le affissioni, Per Uboldo: \"Finalmente basta manifesti sugli alberi\"

Addio manifesti sugli alberi, bentornato decoro urbano. E’ così riassumibile il commento della lista “Per Uboldo” al posizionamento dei primi tabelloni per le affissioni in centro.

«Da alcune settimane – si legge in una nota diffusa nelle ultime ore – sono comparsi in paese i primi impianti delle pubbliche affissioni, i tabelloni cioè dove affiggere i manifesti in modo ordinato e decorso. Un anno fa il consiglio comunale approvò la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità a Saronno Servizi. Oggi, a quasi un anno di distanza, cominciano a vedersi i primi frutti della concessione. Sono apparsi nelle vie centrali del paese i primi tabelloni che dovranno servire come “unico” luogo dove affiggere manifesti, locandine e quant’altro».

I primi tabelloni sono comparsi lungo via Ceriani e via San Martino: “Aspettiamo di conoscere in quali altre posizioni verranno collocati (la nostra richiesta di avere il Piano redatto da Saronno Servizi presentata il 12 giugno ancora non ha avuto risposta). Grazie a queste nuove installazioni, si tratta di una volta “epocale” visto che il Piano che avrebbe dovuto fare e aggiornare ogni tre anni l’ufficio tecnico pare non sia mai stato fatto, potremo avere una Uboldo più ordinata e decorosa. E finalmente non avremo più alberi “decorati” con manifesti di ogni genere nelle vie centrali del paese”

E conclude: “La nostra battaglia per far smettere le affissioni di manifesti sugli alberi ha fatto centro”.