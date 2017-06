“Ultima” corsa in ferrovia al mercato di Luino

Foto varie

Tra l’11 giugno e il 9 dicembre 2017 la linea TILO S30 sarà totalmente chiusa al traffico ferroviario; in occasione dell’ultimo treno diretto per il mercato di Luino di mercoledì 7 giugno 2017, TILO in collaborazione con l’Associazione Verbano Express, propone ai propri clienti di intraprendere il viaggio con un treno storico composto da una locomotiva a vapore, delle vetture storiche per viaggiatori e una vettura bar.

Sarà a disposizione un bagagliaio per il trasporto di bicilette. A bordo sarà presente del personale per l’accoglienza dei viaggiatori.

Il treno storico avrà gli stessi orari ed effettuerà le stesse fermate del treno Flirt che di regola effettua questo servizio. Per accedere al treno storico è sufficiente un regolare titolo di trasporto valido per la tratta in questione. Oltre ai treni storici, tutti gli altri collegamenti circolano regolarmente.

Andata: partenza da Bellinzona alle ore 8.22, Giubiasco alle ore 8.26, Cadenazzo alle ore 8.36, arrivo a Luino alle ore 9.00.

Ritorno: partenza da Luino alle ore 14.42, Magadino-Vira 15.03, arrivo a Cadenazzo 15.09.

Sul treno storico verranno distribuiti materiali informativi relativi alla chiusura della linea ed al servizio bus sostitutivo. Invitiamo tutti i clienti TILO ad approfittare di questa proposta per vivere in maniera caratteristica la linea TILO S30 prima della sua chiusura per alcuni mesi.

Il viaggio sarà anche l’occasione per celebrare l’Associazione Verbano Express che quest’anno festeggia i 25 anni dalla sua fondazione.

L’Associazione nasce nel 1992 grazie ad un gruppo di appassionati che decide di fondare un museo ferroviario nell’impianto di Luino, presso la vecchia rimessa locomotive un tempo sede delle vaporiere svizzere della tratta Bellinzona – Luino. Per alcuni anni i veicoli ristrutturati (lo-comotori elettrici, diesel, locomotive a vapore nonché antiche vetture viaggiatori) vengono conservati per un’esposizione statica, poi nel 2010 la svolta. L’Associazione si arricchisce di una locomotiva a vapore funzionante dell’ex Germania dell’est, che sarà proprio quella presente il 7 giugno 2017.