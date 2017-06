Ultimo appuntamento con il cineforum delle Arti

Giovedì 8 giugno si chiude il 2° ciclo di Cineforum con il film Ritratto di famiglia con tempesta del regista giapponese Hirokazu Kore-eda.

Al cuore della storia c’è Ryota, un padre assente e alla deriva. Aveva tutto: una consorte, un figlio e un altro romanzo da scrivere. Poi qualcosa è andato storto, la moglie gli ha chiesto il divorzio, il figlio lo vede soltanto una volta al mese, il romanzo è rimasto un’intenzione. Per sopravvivere lavora per un’agenzia investigativa. Ryota gira a vuoto e fatica a trovare il suo posto nel mondo e in quello di suo figlio. Poi una sera un ciclone si abbatte su Tokyo e sulla sua famiglia che trova riparo a casa della madre. La notte porterà consiglio e Kyoto proverà a riguadagnare la fiducia del figlio e a ‘scommettere’ questa volta sull’amore. Il vento si placa e una mattina tersa si prepara.

Come sempre introduzione e commento sono a cura del critico cinematografico Angelo Croci.