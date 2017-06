Ultimo weekend al Circolo Gagarin prima della pausa estiva

E’ arrivata la fine della stagione del Circolo Gagarin: ancora un paio di giorni di apertura, venerdì e sabato. “Poi chiudiamo i battenti, ricarichiamo le batterie, facciamo un po’ di pensieri sulla prossima stagione e ci rivediamo alla metà di settembre”, scrive il circolo nella sua newsletter prima di invitare tutti a passare dai locali di via Galvani “per un ultimo saluto prima della stagione estiva e per ringraziarvi tutti”.

Venerdì il circolo sarà aperto dalle 20.30 per accogliere tutti quelli che vorranno passare una serata in compagnia mentre sabato protagonista sarà la Juve. Dalle 20.30 sarà trasmessa la finale della Champions League e -comunque andrà- il Gagarin rimarrà aperto fino a notte fonda.

In questi mesi l’attività del circolo è stata incredibile, a partire proprio dalla musica live. Il palco di via Galvani ha visto infatti circa 50 giorni di musica suonata, per un totale di più di 80 band che si sono esibite.