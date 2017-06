Un alfabeto artistico: viaggio tra le ricchezze del territorio

Panorama dalla chiesetta di San Rocco Sopra Maccagno e Passo della Forcora

B come Bernardino Luini è il titolo di un progetto che gli studenti dell’Isis Città di Luino presenteranno questo pomeriggio, lunedì 5 giugno, alle ore 18 al “punto di incontro” di Maccagno.

Il progetto, fortemente sostenuto dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, è stato realizzato dagli studenti della classe V A Turismo dell’ISIS Città di Luino-Carlo Volontè con la guida della Prof.ssa Filomena Parente e degli esperti esterni Tiziana Zanetti e Federico Crimi.

Il lavoro, di natura interdisciplinare, si è concentrato in oltre quattro anni di percorso, in classe e sul territorio, con l’incontro di esperti e rappresentanti delle istituzioni, sul patrimonio storico artistico con una particolare attenzione a quello del territorio di Maccagno e delle sue valli. Nonsembrerà, dunque, strano trovare tra le lettere di questo curioso alfabeto la C come Castagne del Luini (il padre di Bernardino Luini le vendeva al mercato milanese nel 1500) oppure M come Madonna del latte (richiamando l’affresco cinquecentesco conservato nella chiesa di Sant’Antonio a Maccagno Superiore) ma anche A come accrochage oppure O come ostensorio (per citarne alcune).

Durante la serata verrà anche presentato il depliant dedicato a Bernardino Luini e agli itinerari sul territorio che collega in una visita virtuale, che ci si augura possa diventare reale, alcuni dei luoghi che conservano testimonianze di notevole valore artistico del “nostro” Bernardino Luini.