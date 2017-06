Un anno dalla morte dell’europarlamentare Gianluca Buonanno

Incidente mortale sull'autostrada Pedemontana all'altezza di Mozzate

Un anno dalla tragica morte dell’europarlamentare leghista Gianluca Buonanno che il 5 giugno del 2016 perse la vita in seguito ad un incidente stradale.

Galleria fotografica Incidente Pedemontana 4 di 13

L’incidente avvenne sull’autostrada Pedemontana, nel tratto tra Mozzate (Como) e Solbiate intorno alle 16. Buonanno viaggiava sulla sua automobile con accanto una donna che non ha riportato ferite, per lui invece non c’è stato nulla da fare.

Buonanno aveva da poco compiuto 50 anni. Nato a Borgosesia il 15 maggio 1966. Una lunga carriera politica iniziata nel Msi e poi Destra Nazionale. Eletto sindaco di Serravalle Sesia ha svolto due mandati in quel comune. Consigliere provinciale di Vercelli del 1995 al 2009. Nel 2002, nelle fila della Lega Nord, è stato eletto sindaco di Varallo anche lì per due mandati. Dal 2008 al 2014 è stato deputato. Nel 2010 eletto consigliere regionale e infine nel 2014 è entrato nel Parlamento Europeo come secondo eletto dietro solo a Salvini. Nello stesso anno è stato eletto sindaco di Borgosesia.