Un anno di servizio civile al Melo

il melo gallarate

Un anno di servizio civile con Il Melo Onlus, che gestisce servizi per anziani e propone attività culturali e di aggregazione a Gallarate.

Il Servizio Civile Volontario offre alle ragazze e ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni una grande opportunità di crescita umana e professionale.

Ha una durata di 12 mesi, comporta un impegno di 30 ore settimanali e dà diritto ad un “assegno mensile di servizio” di 433 €.

I volontari che vorranno operare nell’area di Gallarate potranno collaborare con IL MELO ONLUS al progetto L’INVERNO DELLA VITA: affrontiamolo insieme. Le domande dovranno essere presentate direttamente al MELO entro le ore 14.00 del 26 giugno prossimo. L’inizio effettivo del servizio è previsto a fine ottobre 2017.

Per saperne di più nel sito www.melo.it si potrà visionare il contenuto dell’intero progetto, comprensivo di obiettivi e di piani di lavoro dei Volontari. E’ possibile anche richiedere informazioni direttamente presso la struttura di Via Magenta 3 o al recapito telefonico 0331 776083.

«La professionalità, la passione per la ricerca e l’impegno per la qualità della vita che da sempre caratterizzano il lavoro del Melo sono la garanzia per un’esperienza di crescita professionale, culturale ed umana, per un anno speso bene!»