Un anno in biblioteca con DoteComune

Nel Monastero la nuova biblioteca di Cairate (inserita in galleria)

Libera, la biblioteca di Cairate, aderisce al bando DoteComune pubblicato da ANCI Lombardia e cerca un tirocinante: una bella occasione per giovani (ma non solo).

Un impegno settimanale di 20 ore per una retribuzione di 300 euro al mese per un anno. Si lavora in un contesto interessante, vengono realizzati incontri culturali, attività formative, corsi e mostre. DoteComune permette ai partecipanti di vivere un’esperienza di cittadinanza attiva all’interno di un programma d’intervento formativo con stage/tirocinio extra-curricolare retribuito.

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una dote cittadini italiani, dei paesi dell’Unione Europea ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti o domiciliati in regione Lombardia, siano essi persone in cerca di prima occupazione o disoccupati di età compresa tra i 18 e 35 anni, lavoratori percettori dei seguenti ammortizzatori sociali ( cassa integrazione guadagni straordinaria, cassa integrazione guadagni in deroga, mobilità ordinaria e in deroga), oppure persone in cerca di prima occupazione o disoccupati over 50 anni.

Le domande andranno consegnate entro le ore 13.00 del giorno 15 giugno 2017 all’Ufficio Protocollo del Comune di Cairate, Via Monastero 10. Tutte le informazioni sul www.dotecomune.it e su www.comune.cairate.va.it.