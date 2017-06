Un anno sulle strade lombarde: 478 morti e 45.203 feriti

Incidente stradale a Cunardo

Nel 2015, in Lombardia, si sono verificati 32.274 incidenti stradali che hanno causato 478 morti e 45.203 feriti. Le persone anziane (over 65) coinvolte sono state 5.150; 139 sono decedute (29 per cento) e 5.011 sono rimaste ferite (11 per cento).

Questi, in sintesi, i principali numeri che emergono dal ‘Quaderno 3′ del centro regionale di governo e monitoraggio della sicurezza stradale presentato oggi alla presenza dell’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali.

COSTO SOCIALE DI 420 MILIONI DI EURO

“Sono numeri ancora troppo alti – ha sottolineato Bordonali – anche perché il costo sociale di morti e feriti over 65 in Lombardia, nello stesso anno, è stato di 420 milioni di euro. Per questo è necessario investire in sicurezza stradale. Allo stesso tempo non è più rimandabile un tavolo di lavoro allargato cui partecipi attivamente anche l’assessorato alla sanita’ che ha un importante peso nel percorso di prevenzione dell’incidentalita'”.

Non si può quindi che partire dalla messa in sicurezza dei percorsi e degli attraversamenti pedonali, da una maggiore protezione in corrispondenza delle fermate di trasporto pubblico locale (TPL) e dalla riqualificazione delle aree urbane ad alta frequenza di pedoni e ciclisti anziani. “Allo stesso tempo pero’ – ha aggiunto l’assessore – tali interventi sulle infrastrutture dovrebbero essere integrati da efficaci azioni di formazione e di sensibilizzazione per rendere piu’ consapevoli gli anziani dei rischi a cui sono sottoposti quando si spostano”.

“Vogliamo istituire bandi con cadenza annuale - ha sottolineato Bordonali – per gli Enti Locali per la formazione e sensibilizzazione degli anziani e degli interventi mirati sulle infrastrutture. E altrettanto necessario promuovere e realizzare campagne di comunicazione sul tema del rinnovo della patente e degli anziani alla guida”. Non e’ certo tutto: altrettanto indispensabile e’ l’aggiornamento professionale per gli operatori di Polizia Locale e per i soggetti attivi privati e pubblici.