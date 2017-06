Un arresto e una espulsione dopo i controlli della Polizia

Continuano i controlli degli uomini della Polizia di Stato di Gallarate. Presso la stazione agenti del Commissariato e della Polfer hanno rintracciato ed arrestato I.F., quarantenne rumeno, poiché colpito da ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna dovendo espiare la pena residuale di quattro mesi di reclusione, a seguito di condanna per il reato resistenza a pubblico ufficiale per fatti commessi in Bologna nel 2009.

In via Gramsci una pattuglia del Commissariato a seguito di controlli su cittadini stranieri, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, per il reato di sostituzione di persona, M. M. trentenne marocchino senza fissa dimora.

L’uomo accompagnato presso gli uffici di Polizia è stato identificato compiutamente risultando essere clandestino sul territorio Nazionale, pertanto gli è stato notificato il Decreto di Espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Varese.