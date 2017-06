Un braccialetto al polso e tutto il paese fa solidarietà

Un braccialetto per aiutare le zone colpite dal sisma la scorso agosto. Si chiama “cool&charity”, è una graziosa fettuccia trendy in vari colori, con stampati l’anno 2017, un cuore e il nome Besozzo. A lanciarlo è stata una cittadina besozzese, Cornelia Patella, che ha proposto questo simbolo di solidarietà in vista di una manifestazione più ampia che si terrà il 25 giugno a Besozzo.

Cornelia infatti, è la proprietaria di un negozio di bellezza in via XXV Aprile e per la fine del mese ha organizzato il “Besozzo Beauty Wellness”, una fiera del benessere che si terrà in occasione delle selezioni provinciali di Miss Italia. La sera ci saranno i T-Roosters in concerto.

«Il braccialetto è nato come idea per raccogliere fondi a favore delle zone colpite dal sisma – spiega - L’obiettivo è venderne cinque mila e per ora, in tanti l’hanno già comprato. Anche in passato, insieme ad altri commercianti abbiamo organizzato iniziative di solidarietà, siamo fatti così, ci piace dare un mano».

Il braccialetto costa 2 euro, si trova in tutti i negozi di Besozzo e il ricavato della vendita andrà al Progetto La Via del Sale, una Onlus impegnata dallo scorso agosto nel dare aiuto i cittadini danneggiati dal sisma, attiva nel procurare beni di prima necessità. E’ in vendita dal 25 maggio e ne sono stati venduti circa duemila.