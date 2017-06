Un buco nell’asfalto sulla provinciale

Varie dai comuni

Un buco sulla provinciale che attraversa Biandronno. Ce lo segnala un lettore che è passato da via Roma e ha notato l’apertura: « In Comune non c’è nessuno e il 112 ha detto di non poter intervenire. Prestate attenzione».

Raggiunto il sindaco Sandra Scorletti ha dato istruzioni di mettere in sicurezza la zona.

Le operazioni inizieranno al più presto.