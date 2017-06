Un caffè… per prendersi cura di chi ha problemi con l’alcol

Foto varie

Mercoledì 7 giugno alle ore 15.00 presso la Sala Planet Soul dell’Università del Melo, via Magenta 3 a Gallarate, proseguono gli appuntamenti della rassegna di incontri “Un caffè con…” con la presentazione del libro “Alcol e anziani. Perché e come prendersi cura”.

Il volume è il primo libro in Italia dedicato al tema dell’uso e abuso delle bevande alcoliche in età anziana e è stato scritto, con un approccio psico-socio-sanitario integrato, da un medico, una psicologa psicoterapeuta e un’assistente sociale specialista, con esperienza nei servizi alcologici e nei servizi per anziani.

L’incontro, come il testo, sono rivolti a tutti coloro che si interessano, a vario titolo, degli anziani: i medici di famiglia, gli operatori dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri, dei servizi sociali di base, dei servizi per le dipendenze, dei servizi psichiatrici, dei servizi per la grave emarginazione, i componenti di gruppi di auto-aiuto, di realtà di volontariato e del privato sociale, gli anziani e i familiari di anziani impegnati e socialmente attivi in realtà socio-culturali o sensibili e interessati al tema.

Saranno presenti gli autori: Beatrice Longoni, assistente sociale specialista, libera professionista, formatrice, professore presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; Maria Raffaella Rossin, psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice tecnico-scientifico dei NOA nel Dipartimento Dipendenze dell’ATS Milano Città Metropolitana, componente del direttivo nazionale della Società Italiana di Alcologia; Antonio Andrea Sarassi, medico con esperienza di territorio e di ospedale, NOA del Dipartimento Dipendenze dell’ATS Milano Città Metropolitana.

L’ingresso all’incontro è, come di consueto, libero e gratuito.

Per informazioni: 0331 708224 – udm@melo.it