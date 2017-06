Un chilo di marijuana in casa, arrestato nel cuore della notte

luoghi

Nella nottata tra giovedì 1 e venerdì 2 giugno i carabinieri di Lonate Pozzolo hanno arrestato un 22enne residente in paese, di professione commesso, incensurato.

I carabinieri, che solamente da qualche giorno osservavano gli spostamenti del giovanissimo (individuato come sospetto pusher della zona), nel corso di una perquisizione svolta d’iniziativa all’interno dell’abitazione dell’uomo (che vive con entrambi i genitori) hanno ritrovato una abbondante quantità di droghe leggere.

936 grammi di marijuana, suddivisa in due grossi contenitori in cellophane, 2,5 grammi di hashish; un bilancino di precisione genere digitale; dieciinvolucri di cellophane trasparente (evidentemente utilizzati – secondo i carabinieri – per conservare marjiuana, con una “capacità” di circa mezzo chilo di analoga sostanza). In casa sono stati trovati anche 200 euro in contanti, ricondotti dai carabinieri alle presunte attività di spaccio.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato portato in carcere a Busto Arsizio, a disposizione autorità giudiziaria