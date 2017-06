Un corso BLS per festeggiare il premio “Giovani nel volontariato”

Foto varie

“Ci è sembrata la cosa più giusta da fare per ringraziare chi ci ha scelto per rappresentare i giovani impegnati nel volontariato” motivano così i giovani di Sos Malnate l’idea di organizzare subito un corso per giovani under 30.



E’ passato un mese dal 29 aprile quando i giovani di SOS Malnate sono stati premiati dal CESVOV nel salone estense del Comune di Varese per mano del sindaco di Malnate Samuele Astuti e subito hanno deciso di mettersi d’impegno per organizzare, con l’aiuto degli istruttori di Sos, un corso BLS (Basic Life Support) sulla manovre di rianimazione specifico solo per giovani.

Il corso è organizzato in due sabati pomeriggio, dalle 14 alle 18, e più precisamente il 17 e il 24 giugno.

Il corso è gratuito ma è necessaria l’iscrizione on line obbligatoria all’indirizzohttps://goo.gl/3WJglb

E’ obbligatoria la presenza ad entrambi i pomeriggi. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà partecipato ad entrambi gli incontri. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 30 iscritti.

La sede degli incontri è Sos Malnate, via I Maggio 10 (Malnate). Porta n.4 (Parcheggio Via Monte Nero). Per informazioni: Marco Sarti, tel. 0332-428555info@sosmalnate.it www.sosmalnate.it

“Sono molto orgoglioso del nostro gruppo JUNIOR” conclude il Presidente di SOS Malnate Onlus Massimo Desiante “le attività sono sempre tante e di qualità. Il riconoscimento ottenuto fa molto piacere e sono molto contento delle attività organizzate: dai momenti formativi alle attività di volontariato e di promozione sul territorio, dal prossimo corso BLS a ‘Una settimana da Volontario’ che avrà luogo nel mese di luglio”.