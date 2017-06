Un corso per imparare a fare il massaggio cardiaco

Foto varie

Cosa fareste in caso di arresto cardiocircolatorio? Sapete cosa significa RCP e BLS? Oggi più che mai è importante sensibilizzare la gente sulle buone pratiche salvavita e sapere come intervenire nell’immediato è essenziale per evitare danni maggiori o irreversibili.

Domenica 18 giugno dalle ore 14.30 al Parco a Lago di Luino sarà possibile effettuare prove pratiche e gratuite di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione pediatrica. Formatori di pluriennale esperienza supportati dagli istruttori di Croce Rossa Italiana Comitato di Luino insegneranno alla popolazione le tecniche per una rianimazione efficace.

Marco Guernelli e Sabina Biffi, eccellenze nazionali di CRI nella formazione, spiegheranno e faranno provare nella pratica alla popolazione le tecniche da utilizzare per mantenere le funzioni vitali di base e le manovre da effettuare in caso di ostruzione delle vie aeree. Le esercitazioni sono gratuite e aperte a tutti. In 20 minuti, con l’ausilio di appositi manichini, potrete imparare a salvare una vita. Un’esperienza unica ed emozionante.

Una sessione sarà poi dedicata alle autorità, ai sindaci del territorio e ai presidenti e alle associazioni che quotidianamente collaborano con noi, lanciando un forte messaggio di grande unità, condivisione e buon esempio per la cittadinanza su un tema così importante.

“20 minuti di prove pratiche che segneranno uno spartiacque per un nuovo approccio a queste tematiche. – Queste le parole del Presidente di Croce Rossa Luino Pierfrancesco Buchi – Un buon esempio dato ai cittadini, una dimostrazione di amicizia confermata a tutti i nostri volontari che ogni giorno si impegnano per chi è in difficoltà.”

Infine tutti i nostri Volontari con in dosso l’inconfondibile divisa rossa, si esibiranno nelle manovre di rianimazione

Domenica 18 giugno dalle 14.00 al Parco a Lago di Luino, Rimetti in circolo la vita!