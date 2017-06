Un duo chitarra e mandolino inaugura l’estate dei Mandolinisti Bustesi

Mandolinisti Bustesi

Gli “Incontri chitarristici e mandolinistici bustesi” entrano nel periodo estivo e propongono anche quest’anno una serie di concerti nella bella cornice della Villa Ottolini-Tosi.

Il primo di questi vedrà protagonista un duo chitarra e mandolino formato da Matteo Bonizzoni e Margherita Chiesa. Questo duo, che si è formato da alcuni anni con lo scopo preciso di proporre il repertorio specifico per questa formazione, ha già effettuato numerosi concerti sul territorio nazionale riscuotendo ovunque entusiasmo e buoni consensi.

L’appuntamento è per sabato 17 giugno alle ore 18,00 presso la Casa della Musica (Villa Ottolini-Tosi) in via Volta, 4.

Il programma che ci viene proposto spazia infatti sul repertorio per mandolino e chitarra non legato solamente al periodo classico, del quale peraltro ascolteremo la Sonata concertata di Niccolò Paganini, ma anche al periodo romantico e contemporaneo, non dimenticando la musica di altri Paesi e culture come il Giappone o il Brasile. Ascolteremo quindi brani di Paganini, Graziani-Walter, Marucelli, Beer-Demander, Nagaoka, Kuwahara, Wolff e Pereira.

Al termine del concerto i Mandolinisti Bustesi saranno lieti di offrire un piccolo aperitivo a tutti gli intervenuti.

Ingresso libero e gratuito. L’evento è organizzato nell’ambito di “Busto Estate” con il contributo dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio.