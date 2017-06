Un giugno di “bellezza”: torna Giugnok

foto generiche tempo libero

Ventiseiesima edizione, 19 eventi, 100 volontari e migliaia di partecipanti. Sono questi numeri del “Giugno ok“ che prende il via oggi , 1 giugno, per concludersi domenica 2 luglio.

Ogni fine settimana da giovedì a domenica il quartiere di Biumo superiore si trasformerà nella grande piazza di Varese pronta ad accogliere l’intera collettività con u’offerta che somma cultura a divertimento, sport a buona cucina, spettacoli ad arte.

Motore della ventiseiesima edizione, voluta inizialmente per raccogliere fondi per costruire l’oratorio, è sempre la parrocchia che, con l’arrivo di Don Stefano, ha trovato un convinto ed energico sostenitore.

L’edizione 2017 è dedicata alla bellezza, lo stesso tema che sarà affrontato dagli oratori estivi. Le bellezze artistiche, architettoniche e paesistiche saranno esaltate dalla grande convivialitá che verrà irradiata dall’oratorio.

Qui si svolgeranno tutte le iniziative a eccezione del concerto dedicato a Giacomo Puccini di domenica 18 giugno che si svolgerà nella chiesa di San Giorgio.

Per il gran finale un evento inedito per la città di Varese: sabato 1 luglio ci sarà la “Color run” la corsa in mezzo alle polveri colorate conosciuta in tutto il mondo.

Ogni serata sarà caratterizzata da un tema: i giovedì associazioni e scuole d’arte, i venerdì vedranno protagonista il teatro, i sabati e le domeniche sport e occasioni adatte alle famiglie.

« Queste iniziative vanno nel senso di una città aperta e accogliente – hanno sottolineato i due assessori del Comune De Simone e Strazzi – la rendono viva e accogliente per sentirsi parte della comunità. Un’offerta varia e ricca capace di intercettare differenti gusti compresi i bambini e i giovani».

E per i parcheggi, nessun problema: tutta la zona sarà capace di attrezzarsi adeguatamente per accogliere il pubblico anche quello delle grandissime occasioni.

Per maggiori dettagli e il programma completo www.giugnok.it