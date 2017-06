Un gruppo Facebook per dire “no” al gioco d’azzardo

Foto varie

Da qualche mese è stato aperto su Facebook il “Gruppo di Auto Aiuto Varese”. Si tratta di un gruppo che dà supporto alle persone che non riescono da sole a dire “no” al gioco d’azzardo. Il gruppo è aperto e consultabile liberamente.

Oltre a Facebook sono diverse le modalità per aiutare le persone in difficoltà. C’è un sito da quasi due anni (link) e riunioni periodiche. Gli incontri, anonimi e gratuiti, si tengono il lunedì sera a Varese al convento dei Frati Cappuccini di viale Borri e il venerdì a Lavena Ponte Tresa alle ore 21 in Comune.