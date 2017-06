Un petardo tra i tifosi a Torino: scoppia il panico, mille feriti

Foto varie

Una notte di caos e paura a Torino, dove ieri sera, poco prima della conclusione della finale di Champions League, si è scatenato il panico in piazza San Carlo tra le migliaia di persone che stavano seguendo la partita sul maxischermo.

Un primo forte rumore, probabilmente lo scoppio di un petardo, ha scatenato il panico, dando il via alla fuga delle moltissime persone presenti. Subito dopo un secondo colpo, causato a quanto pare dal crollo di un parapetto posto a protezione di un parcheggio sotterraneo, ha amplificato la paura e la fuga incontrollata delle persone presenti in piazza San Carlo.

Il bilancio è grave: quasi mille feriti, tra i quali un bambino che è stato calpestato dalla folla in fuga e che si trova ora ricoverato all’Ospedale infantile Regina Margherita in prognosi riservata, per un forte trauma cranico e toracico.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno allestito insieme agli organizzatori un punto di raccolta per aiutare le persone a ritrovarsi e a lanciare appelli a parenti e amici dispersi nella calca.

Sono state attivate anche le pattuglie antisciacalli, che hanno arrestato due persone sorprese a frugare nelle borse abbandonate dalle persone in fuga.