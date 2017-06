Un pomeriggio di sport, giochi e teatro per i vent’anni di Naturart

Tempo libero generica

Nell’intenso programma di domani di 20 Suonati, la grande festa per il compleanno della cooperativa sociale NATURart, il pomeriggio sarà dedicato ai giovani, che, nelle diverse fasce di età, sono sempre al centro delle attività educative e pedagogiche della storica cooperativa sociale.

In particolare, dopo il torneo di basket 3vs3 per ragazzi dai 14 ai 16 anni e i concerti di musica rap (inzio ore 15), dalle ore 17 ci si concentrerà sui bambini con attività, laboratori e intrattenimento.

Per partecipare il ritrovo è all’infopoint, situato nel parco di fianco alla tensostruttura (ingresso da via Sacco o da via Verdi): da lì, piantina alla mano e seguendo le indicazioni, i partecipanti partiranno per un percorso ludico e di scoperta dei Giardini stessi. Le attività sono proposte dagli educatori NATURart in collaborazione con alcune realtà associative del territorio che hanno collaborato in un lavoro di rete e sinergico in tutti questi anni.

«Con Legambiente Varese – spiega la coordinatrice NATURart Barbara Della Torre – i più piccoli si avvicineranno a tematiche, quali la raccolta differenziata, lo spreco dell’acqua, la natura e l’ambiente; verrà proposta una magica lettura, animazione teatrale dal titolo ““Il mostro che sentiva solo una lettura per grandi e piccini che sognano l’avventura di leggere” a cura del progetto Zattera (ore 18, nel prato dell’ex-trenino). E ancora, UISP Varese offrirà un mini laboratorio di arti marziali e la dimostrazione di tecniche del corso di difesa personale studiato per le donne, mentre con lo spazio Kabum i piccini sperimenteranno il magico mondo della giocoleria. Infine, la squadriglia Cobra del gruppo Scout Agesci Varese 8 racconterà gli esiti di “Aiutare chi aiuta”, iniziativa che si è svolta nei mesi scorsi in collaborazione coi volontari del canile di Varese e con le Suore di Via Bernardino Luini».

Dalle ore 18,30, food truck e servizio bar.

Il programma serale prevede: dalle ore 21, il concerto dei gruppi Moplen, alternative rock da Padova, Bassistinti, ska-reggae da Varese, e Il Pan del Diavolo, rock-folk da Palermo. Da mezzanotte alle 2, ore 30 Silentdisco.

L’ingresso è gratuito a tutte le iniziative. Gli eventi serali sono confermati anche in caso di pioggia. Per informazioni: 392 9610911 – 377 1774561. Si ricorda che dalle ore 20 alle ore 24 la via Sacco sarà chiusa al traffico, come da programma di pedonalizzazione già previsto dall’amministrazione comunale, si consiglia pertanto di utilizzare i parcheggi intorno al centro cittadino.