Un pomeriggio sul lago a raccoglier lanterne

Un pomeriggio sulle acque del lago di Varese a pescar… lanterne. È quello trascorso da Ferdinando Mattei e dall’amico Jerry Calamaro che, saputo del problema dei lumini alla deriva nelle acque lacustri, hanno deciso di mettersi non acqua e dare una mano: « Siamo scesi a Calcinate e abbiamo fatto rotta verso la Schiranna – spiega Ferdinando – qui, però, ne abbiamo trovata solo una perché le ragazze erano già passate e recuperato tutte quelle che galleggiavano. Allora ci siano spostati sull’altra sponda e ne abbiamo raccolte una trentina tra Galliate e Bodio. Erano tutte incagliate nelle castagne di lago, quelle alghe che si infilano nel motore. Abbiamo dovuto procedere a remi».

Per andare a colpo sicuro, i due “pescatori di lanterne” hanno prima perlustrato la superficie con un drone. Individuato il problema maggiore si sono diretti verso il punto problematico: « Questo lago presenta molte criticità. L’inquinamento è grave e non è certo legato all’evento dell’altra sera. Certo, lasciare andare lanterne autoaffondanti non è stata un’idea brillante. Non erano biodegradabili, almeno per quanto riguarda le candele, il fondo e il bordo superiore. Credo che ci siano state un po’ di leggerezze anche da parte del Comune che ha concesso il patrocinio. È arrivato proprio dal Verde Pubblico e |Tutela Ambientale, magari qualche istruzione e regola in più andavo date. Non tutti organizzano eventi di professione».