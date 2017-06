Un selfie e voli a New York

Jpeg

EOLO, l’azienda di telecomunicazioni che connette alla banda larga 220mila clienti in tutta Italia, specialmente nelle zone più colpite dal digital divide, lancia il concorso dell’estate per far conoscere i propri servizi, e in particolare l’offerta EOLO QuandoVuoi dedicata ai proprietari di seconde case.

Per partecipare al concorso le regole sono semplici: collegarsi a www.eolo.it/concorsoquandovuoi /, inserire i propri dati, scattarsi un selfie e condividerlo taggando @EOLO-Internet Ultraveloce e inserendo l’hashtag #eoloquandovuoi sui profili social di EOLO, la pagina Facebook e Instagram. Chi partecipa potrà usare, oltre all’hashtag ufficiale, anche hashtag personalizzati (#marequandovuoi, #scappaquandovuoi, #ridiquandovuoi…).

A fine settembre verrà comunicato il nominativo del vincitore estratto fra chi lascerà i propri dati.

Quest’estate gli italiani potranno inoltre conoscere tutte le offerte internet di EOLO grazie all’EOLO QuandoVuoi Summer Tour, iniziativa che porterà nelle principali mete turistiche di mare un Van firmato EOLO. Il tour è partito da Bordighera e durerà fino al 30 settembre toccando 25 località in 5 regioni, partendo dalla Liguria e terminando nelle Marche. Le hostess dell’EOLOvan proporranno ai turisti sulle spiagge di partecipare al concorso e faranno conoscere il servizio internet di EOLO e in particolare l’offerta EOLO QuandoVuoi.

EOLO QandoVuoi è l’offerta dedicata a chi sceglie una connessione internet per la propria seconda casa. L’abbonamento può essere attivato di settimana in settimana: una volta acquistata la ricarica si può navigare per 7 giorni su internet a 30 mega senza limiti.

«Il rapporto diretto con le persone è quello che aiuta ad instaurare fiducia –afferma il presidente di EOLO, Luca Spada– Abbiamo già usato l’EOLOvan in altre occasioni sempre ottenendo dei buoni risultati. Adesso abbiamo deciso di riproporlo sulle spiagge, questa volta offrendo qualcosa in più: il viaggio a New York. Sarà un modo per stabilire un contatto con chi ancora non conosce EOLO.”

Link al concorso: www.eolo.it/concorsoquandovuoi /

Link all’offerta: www.eolo.it/home/casa/eolo/eol o-quandovuoi.html

Pagina Facebook di EOLO: facebook.com/eolo.it/

Instagram www.instagram.com/eolonews/