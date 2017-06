Un torneo di calcio alla memoria di Giuseppe Serra

Varie dai comuni

A poco più di due mesi dalla scomparsa di Giuseppe Serra, marito della consigliera comunale Giovanna Ballinari insieme alla quale rimasero coinvolti in un tremendo incidente stradale, la comunità di Luino, gli amici e i parenti dedicano alla sua memoria un torneo di calcio a 7.

Il primo “Memorial Brut” dedicato a Giuseppe prenderà il via questa sera, 30 giugno, al campo di calcio di Pianazzo. I fondi raccolti da questa iniziativa verranno consegnati alla moglie, Giovanna, che li impiegherà per l’acquisto di un defibriallatore a disposizione della collettività, un progetto che sta a cuore alla consigliera comunale, per il quale è da tempo impegnata.

A organizzare il torneo è Michael Romano, 33enne di Luino, e nipote di Giuseppe: «Volevo ricordare mio zio che tanto amava lo sport e la compagnia. Così ho pensato di organizzare un torneo in sua memoria».

Per ora sono 10 le squadre maschili iscritte e due le femminili. Tra gli atleti iscritti figura anche il nome del sindaco di Luino Andrea Pellicini, che indosserà i colori del “Caffè Clerici”, così si chiama la squadra in cui figura il suo nome.

All’iniziativa partecipano il Circolo dei Sardi di Marchirolo (che ha realizzato delle magliette il cui ricavato verrà devoluto al progetto) e le Officine Ghidoni, azienda svizzera dove Giuseppe Serra lavorava, oltre alle amministrazioni comunali di Luino e Brissago Valtravaglia.

Sono previsti trofei e riconoscimenti così suddivisi: 1°, 2°, 3°, 4° classificato offerto dal comune di Luino. Al miglior portiere e miglior giocatore, oltre 2 coppe di partecipazione offerte dal comune di Brissago Valtravaglia per le due squadre femminili. Trofeo miglior giocatore e miglior portiere maschile offerto dal Luino Fbc 1910 Ladies.

Il campo sportivo è in via Pianazzo, a Luino e il torneo si giocherà a partire da questa sera, venerdì 30 e fino a domenica 2 luglio.